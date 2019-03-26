Швейцарская компания Henley & Partners составила рейтинг стран с самыми "мощными" паспортами. Первую позицию в нем заняла Япония. Обладатели японского заграничного паспорта могут посещать 190 стран, не нуждаясь при этом в получении въездной визы.

Второе место поделили Сингапур и Южная Корея, жители которых имеют право безвизового въезда в 189 стран. Тройку лидеров замыкают Франция и Германия с показателем в 188 стран у каждой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Далее в рейтинге расположились Дания, Финляндия, Швеция и Италия (187), Люксембург и Испания (186), Австрия, Нидерланды, Швейцария и Португалия (185). Вслед за ними идут Австралия, Исландия и Новая Зеландия, граждане которых могут без виз посещать 181 государство и территорию.

Самые скромные возможности по безвизовому въезду имеют владельцы загранпаспортов Пакистана (33), Сомали и Сирии (32), а также Афганистана и Ирака (30).