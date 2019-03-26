СМИ: японская компания разрабатывает летающие мотоциклы

Японская венчурная компания A.L.I. Technologies намерена к 2022 году начать массовую продажу летающих мотоциклов, способных парить на высоте нескольких десятков сантиметров над землей. Об этом сообщил журналистам в Токио руководитель фирмы Сюхэй Комацу, передает газета The Japan Times.

В настоящее время компания занята выпуском разнообразных дронов небольших размеров. Однако она считает, что большую прибыль сулит ей разработка и продажа летающих мотоциклов. По данным экспертов фирмы, этим сейчас в мире никто всерьез не занимается, поскольку основные конкурентные битвы идут в сфере создания летающих автомобилей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В разработках компания намерена в полной мере применить свои достижения в технологиях беспилотников. Летающий мотоцикл предполагается снабдить также системой сенсоров, позволяющих избегать столкновений и обходить препятствия.

Компания рассчитывает, что основной рынок сбыта она найдет в Африке, на Ближнем Востоке и отдельных районах Азии, где не слишком развита дорожная инфраструктура. Впрочем, она рассчитывает также на то, что летающие мотоциклы будут покупать и в развитых странах - для развлечения и, возможно, для использования в новых видах спорта.

Примерно в 2020 году компания обещает представить прототип мотоцикла, который частично пойдет на продажу по заказам. Предварительные заявки на летающий мотоцикл будут приниматься уже в мае. Цена пока не определена.

По оценкам экспертов компании, летающий мотоцикл при массовом производстве будет стоить примерно как микроавтобус. Впрочем, для использования таких устройств в Японии потребуется проводить сложные переговоры с полицией и властями, поскольку пока в стране не разработаны правила, регулирующие полеты мотоциклов.