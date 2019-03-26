Человек имеет право на оплату минимальных расходов независимо от стажа: Арарат Мирзоян отреагировал на замечания оппозиционеров

Председатель НС РА Арарат Мирзоян с трибуны парламента обратился к высказываниям оппозиционных коллег по проекту Закона Об установлении порога минимальной пенсии. По сообщению «Арменпресс», Мирзоян, в частности, отметил, что правительство, которому всего два месяца, делает огромный положительный шаг, и это должно быть зафиксировано.

«Хочу выразить свое удивление и недоумение по поводу той атмосферы, в которой проходило обсуждение этого вопроса. Правительство внесло проект, которым решается вопрос определенного количества людей. Звучат критические замечания о том, что же будет дальше, почему между имеющими 10-летний и 12-летний стаж, возникает неравенство. Так или иначе, неработавший человек, проработавший месяц и проработавший десять лет получают одну и ту же пенсию, сейчас этот порог увеличивается на два года. Есть минимальный порог, ниже которого несущественно, кто сколько лет проработал. Это порог голодной смерти. Человек, проработал он год или десять лет, имеет право жить, оплачивать минимальные расходы. Проект этого закона об этом», - отметил Мирзоян.

Он призвал коллег трезво относиться к подобным вопросам. По мнению Мирзояна, правительство, которому два месяца, делает огромный положительный шаг, и это должно быть зафиксировано. «Если есть существенные оговорки, думаю, что могу призвать обе оппозиционные фракции проголосовать против проекта», - отметил председатель НС.

На обсуждении проекта закона «Об установлении минимального пенсионного порога в 25 тыс. 500 драмов» депутат фракции «Процветающая Армения» Сергей Багратян отметил, что мероприятие положительно, однако уравнивание неработавшего и работавшего является проблемой. Он отметил, что граждане часто обращаются к тому, что они работали, и получают равную с неработавшими пенсию.

Заместитель министра труда и социальных вопросов РА Смбат Саиян отметил, что, по его мнению, ликвидация разницы в размерах пенсий тех, кто проработал 12 лет, и кто не работал совершенно не важный вопрос. Он отметил, что по действующему сегодня закону этот показатель составляет 10 лет. То есть человек, имеющий 10-летний стаж и вообще не имеющий стажа, получают пенсию одного и того же размера. И этот срок просто поднимается до 12 лет.

Несколько депутатов также представили замечания по проекту.