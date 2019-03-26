Число жертв наводнения на юге Ирана возросло до 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и 119 пострадали в результате наводнения в городе Шираз на юге Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям страны Пирхосейна Куливанда.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 74 пострадавших.

Президент Ирана Хасан Роухани призвал местные власти принять необходимые меры на пострадавших от наводнения территориях. Президент отметил, что наводнения продолжаются в северной провинции Гулистан и призвал провести заседание кабинета для оценки повреждений инфраструктуры, фермерских хозяйств и личного имущества в регионе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник президент Ирана выразил соболезнования пострадавшим от наводнения.

Ранее глава службы по кризисным ситуациям Исмаил Наджар заявил, что проливные дожди, обрушившиеся на страну в воскресенье ночью, стали причиной наводнений в 25 провинциях.