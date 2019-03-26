Правительство ведет работу по реформированию законодательства «О закупках»

Проблема, связанная с законодательством «О закупках», указывается не только в научной сфере, но и во многих других.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя члена-корреспондента НАН Арсена Ахумяна, обратившего внимание премьер-министра на проблемы, возникающие при государственных закупках, на то что при осуществлении краткосрочных программ этот процесс бывает довольно длительным.

По словам премьер-министра, правительство работает над реформированием законодательства «О закупках»

«Хорошо будет, если все субъекты, имеющие проблемы с законодательством «О закупках», представят свои предложения в правительство или Министерство финансов, чтобы мы действительно смогли бы изменить это законодательство таким образом, чтобы оно стало бы всеобъемлющим, чтобы разрешить существующие проблемы, а не создавать новые.

Это важно, потому что во многих случаях говорят: давайте быстро изменим закон. Понятно, что пока есть этот закон, будут и сложности, но не надо их менять так, чтобы при решении одной проблемы возникло бы десять других», - подчеркнул Пашинян.

Пашинян отметил, что международный опыт показывает, что изменения в системах, в законодательстве нужно проводить в течение одного, полтора года, а не в течение одного-двух месяцев, поскольку всегда могут возникнуть какие-то непредвиденные вопросы.