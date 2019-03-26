СМИ: Джо Байден и Берни Сандерс лидируют по итогам опроса демократов в Айове

Бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пользуются наибольшей популярностью избирателей-демократов в штате Айова, где 3 февраля 2020 года пройдут первые в США первичные выборы. Об этом сообщила в понедельник газета The HilI со ссылкой на итоги опроса, проведенного исследовательской службой Emerson Polling.

Кандидатуру Джо Байдена, который пока не объявил официально о намерении участвовать в предвыборной борьбе, поддержали 25% опрошенных, а Берни Сандерса, соперничавшего с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом Демократической партии на выборах 2016 года - 24%. На третьем месте по популярности - с уровнем поддержки 11% - оказался мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг. Сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис готовы поддержать 10% опрошенных, а сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 9%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Опрос 249 членов Демократической партии в штате Айова проводился 24 марта. Погрешность полученных результатов оценивается в плюс-минус 6,2%.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.