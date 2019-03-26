Никол Пашинян представил видение развития науки в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял участие в Общем ежегодном собрании Национальной академии наук Армении, посвященном основным результатам научной и научно-организаторской деятельности в 2018 году.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, президент НАН Армении, академик Радик Мартиросян представил важнейшие и прикладные итоги научной деятельности Академии, коснулся выполненной Академией работы в направлении международного сотрудничества за 2018 год, процесса подготовки научных кадров и участия молодых ученых в международных проектах, активизации научных исследований, а также работ по ряду направлений. Президент НАН Армении отметил, что в 2018 году отмечалось 75-летие основания НАН, и в течение всего года были проведены многочисленные научные мероприятия. Затем академик-секретарь НАН, член-корреспондент Грант Матевосян доложил о научно-организаторской деятельности Национальной академии наук в 2018 году. На ежегодном собрании выступили также член-корреспондент НАН, директор Института археологии и этнографии Павел Аветисян, иностранный член НАН Армении Армен Сергеев, член-корреспондент НАН, директор Института радиофизики и электроники НАН Армении Арсен Ахумян.

В своей речи премьер-министр Пашинян поприветствовал присутствующих и отметил, что Национальная академия наук Армении имеет богатую историю, в здании которой были созданы славные страницы армянской и мировой науки. “В ходе своих международных встреч, особенно тех, которые связаны с наукой и научной деятельностью, я обязательно подчеркиваю, что с уверенностью можем сказать, что Армения была Силиконовой долиной Советского Союза. И это я говорю не просто для восстановления исторической памяти, а для того, чтобы подчеркнуть огромный потенциал, которым обладает Армения как страна научного потенциала. Почему наука была такой сильной и мощной в Советском Союзе? Думаю, потому, что государство и общество знали, чего они хотят от науки, наука также очень хорошо знала, чего хотят государство и общество”, - сказал премьер-министр. По словам главы правительства, с первого дня создания Третьей республики ведутся дебаты о том, чего хочет государство от науки, чего хочет наука от государства и что они могут дать друг другу. Ответы на эти вопросы, по мнению премьер-министра, станут первым важным пунктом, на котором будет основано дальнейшее развитие нашей науки.

“Я могу сказать, чего хочет государство или правительство от науки. Мы заявляли, что рассматриваем Республику Армения как технологическую страну и надеемся, что наука, научный потенциал, в том числе Национальная академия наук, всей силой будут служить реализации данного политического видения в Армении.

Много говорится о финансировании науки и его механизмах, и существует предположение, что что-то не финансируется из-за отсутствия или нехватки финансов, что-то недофинансируется, что-то финансируется не так, как должно было финансироваться. Но я хотел бы сказать, что во время нашей работы в правительстве я предложил вообще отказаться от разговоров о деньгах, потому что, когда мы начинаем разговор с темы денег, то очень быстро заходим в тупик. Нужно говорить не о том, сколько у нас денег и сколько мы готовы предоставить, а о том, какую задачу мы пытаемся решить, как мы это себе представляем и можем ли мы ее решить. Если мы не можем, то какие шаги мы должны предпринять, чтобы суметь решить эту проблему. Следовательно, я предлагаю полностью выйти за рамки этой логики, потому что вопрос не в том, есть деньги или нет, а в том, чего мы хотим. Когда мы четко сформулируем наши пожелания и то, что мы должны сделать, я думаю, деньги всегда найдутся, потому что цели гораздо важнее, чем сидеть и считать, сколько у нас денег на данный момент”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр коснулся ряда вопросов, связанных с развитием науки в Армении, на которые следует обратить внимание.

“Первый вопрос - насколько наука интегрирована в образование и, в частности, в высшее образование? Все наши последние визиты мы организуем таким образом, чтобы мы смогли посетить европейские или ведущие мировые учебные заведения. В результате этих визитов и контактов я пришел к выводу, что в современном мире тенденции однозначно развиваются в том направлении, что образование невозможно представить без мощных исследований, то есть научного компонента. К сожалению, наша нынешняя научная система несколько оторвана от университетской системы, то есть у нас есть существенная нехватка исследовательской составляющей в нашей образовательной системе.

Наша стратегия будет такова, что мы будем стараться как можно больше и максимально эффективно проводить исследования, то есть интегрировать научное направление в высшее образование. В связи с этим хочу также подчеркнуть, что наше представление таково: некоторые функции, которые традиционно считаются государственными функциями, должны быть делегированы вузовской, научно-образовательной системе, что позволит ученым еще больше интегрироваться в управление экономикой и общественной жизнью, и такая же возможность будет создана для студентов: получать не только теоретические знания, но и применять теоретические знания на практике.

Следующий важный вопрос, который выдвигает наше правительство, заключается в следующем: насколько интегрирована научная или научно-образовательная система Армении в процесс формирования и формулирования стратегической перспективы в Армении?

Одна из наших самых больших проблем заключается в том, что правительство действует отдельно, а научно-образовательная система и потенциал - отдельно. Мы поставили перед собой задачу, чтобы экспертный потенциал в Армении был существенно усилен, и это должно быть сделано следующим образом: научно-образовательная система должна быть вовлечена в процесс разработки стратегий и политики, что, в свою очередь, подразумевает, что определенные финансовые потоки будут направлены в научно-образовательную систему.

Следующий вопрос - насколько наша научно-образовательная система интегрирована в экономику? Я очень рад, что ответ на этот вопрос или вектор мышления я очень четко увидел в выступлении директора Института археологии и этнографии Павла Аветисяна, когда он говорил о научной деятельности в области археологии и этнографии, но в следующем предложении он сказал, что это может способствовать и стать механизмом развития туризма. Очень важно, чтобы науку и научную деятельность мы рассматривали именно с этой точки зрения. Это не тот результат, которого мы должны достичь, высоко оценить, гордиться им и хранить его на полках. Продукт научной деятельности должен быть доступен людям. Особенно человек 21-го века имеет много интересов в сфере науке и многих других областях. Сегодня человек стремится больше познавать, старается быть более информированным, и я считаю, что следующей задачей нашей научно-образовательной системы должна быть интеграция в экономику. Когда мы говорим об интеграции в экономику, в большинстве случаев подразумевают только технические науки, но, думаю, приведенный пример показывает, что не только технические науки могут интегрироваться в экономику и обслуживать или развивать конкретные сферы экономики.

Следующим важным вопросом является то, насколько наша научно-образовательная система интегрируется с нашими вооруженными силами и нашей армией и насколько она способствует обслуживанию наших нужд в сфере безопасности. И еще один важный вопрос, который я хотел бы подчеркнуть, заключается в следующем: насколько наша научно-образовательная система интегрируется или насколько работает над важным императивом самопознания. В контексте формирования нашего стратегического будущего очень важно, чтобы сегодня мы более точно и всеобъемлюще познали себя как личность, национальность, общество, народ, граждане, потому что самопознание является важнейшей предпосылкой формирования стратегии будущего”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что эти темы были обсуждены с представителями Национальной академии наук, министром образования и науки и министерством: они будут основными направлениями дальнейшей деятельности правительства, и исполнительная власть представляет сотрудничество с НАН и научно-образовательной системой в целом именно в этом контексте.

Глава правительства еще раз коснулся вопроса финансирования науки и подчеркнул, что в философию финансирования должны быть внесены важные и фундаментальные изменения, потому что вопрос не в том, сколько есть денег и как их справедливо распределить.

“Сегодня у правительства есть конкретные программные предложения в области науки, и когда эти предложения обсуждались, объем существующего для них финансирования был равен нулю, т.е. для финансирования проекта не было никаких денежных средств, ни копейки. И чем убедительнее авторы проекта представляют важность своей программы, тот факт, что это стратегическая и полезная программа, деньги сами появляются. Я могу с уверенностью сказать, что не могу представить научно убедительную программу, которая докажет, что в случае успеха и даже провала программы армянская наука и Республика Армения выиграют от этого, не представляю такую ситуацию, чтобы правительство Армении не нашло денег для такой программы. Я не могу себе представить такую ситуацию в новой Армении, в сегодняшней Армении, чтобы какой-либо проект, который соответствует отмеченным мной критериям, не будет реализован только потому, что нет денег. В конце концов, деньги создаются в результате действий, мыслей, идей, энергии и работы людей, и поэтому в ответ на вопрос есть деньги или нет, мы должны сказать, сколько у нас энергии, насколько сильна наша идея, насколько сильна наша воля и насколько мы убеждены, что то, что мы делаем, стоит гораздо больше, чем деньги.

”, - заключил Никол Пашинян.