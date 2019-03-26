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Никол Пашинян представил видение развития науки в Армении


Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял участие в Общем ежегодном собрании Национальной академии наук Армении, посвященном основным результатам научной и научно-организаторской деятельности в 2018 году.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, президент НАН Армении, академик Радик Мартиросян представил важнейшие и прикладные итоги научной деятельности Академии, коснулся выполненной Академией работы в направлении международного сотрудничества за 2018 год, процесса подготовки научных кадров и участия молодых ученых в международных проектах, активизации научных исследований, а также работ по ряду направлений. Президент НАН Армении отметил, что в 2018 году отмечалось 75-летие основания НАН, и в течение всего года были проведены многочисленные научные мероприятия. Затем академик-секретарь НАН, член-корреспондент Грант Матевосян доложил о научно-организаторской деятельности Национальной академии наук в 2018 году. На ежегодном собрании выступили также член-корреспондент НАН, директор Института археологии и этнографии Павел Аветисян, иностранный член НАН Армении Армен Сергеев, член-корреспондент НАН, директор Института радиофизики и электроники НАН Армении Арсен Ахумян.

В своей речи премьер-министр Пашинян поприветствовал присутствующих и отметил, что Национальная академия наук Армении имеет богатую историю, в здании которой были созданы славные страницы армянской и мировой науки. “В ходе своих международных встреч, особенно тех, которые связаны с наукой и научной деятельностью, я обязательно подчеркиваю, что с уверенностью можем сказать, что Армения была Силиконовой долиной Советского Союза. И это я говорю не просто для восстановления исторической памяти, а для того, чтобы подчеркнуть огромный потенциал, которым обладает Армения как страна научного потенциала. Почему наука была такой сильной и мощной в Советском Союзе? Думаю, потому, что государство и общество знали, чего они хотят от науки, наука также очень хорошо знала, чего хотят государство и общество”, - сказал премьер-министр. По словам главы правительства, с первого дня создания Третьей республики ведутся дебаты о том, чего хочет государство от науки, чего хочет наука от государства и что они могут дать друг другу. Ответы на эти вопросы, по мнению премьер-министра, станут первым важным пунктом, на котором будет основано дальнейшее развитие нашей науки.

Я могу сказать, чего хочет государство или правительство от науки. Мы заявляли, что рассматриваем Республику Армения как технологическую страну и надеемся, что наука, научный потенциал, в том числе Национальная академия наук, всей силой будут служить реализации данного политического видения в Армении.

Много говорится о финансировании науки и его механизмах, и существует предположение, что что-то не финансируется из-за отсутствия или нехватки финансов, что-то недофинансируется, что-то финансируется не так, как должно было финансироваться. Но я хотел бы сказать, что во время нашей работы в правительстве я предложил вообще отказаться от разговоров о деньгах, потому что, когда мы начинаем разговор с темы денег, то очень быстро заходим в тупик. Нужно говорить не о том, сколько у нас денег и сколько мы готовы предоставить, а о том, какую задачу мы пытаемся решить, как мы это себе представляем и можем ли мы ее решить. Если мы не можем, то какие шаги мы должны предпринять, чтобы суметь решить эту проблему. Следовательно, я предлагаю полностью выйти за рамки этой логики, потому что вопрос не в том, есть деньги или нет, а в том, чего мы хотим. Когда мы четко сформулируем наши пожелания и то, что мы должны сделать, я думаю, деньги всегда найдутся, потому что цели гораздо важнее, чем сидеть и считать, сколько у нас денег на данный момент”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр коснулся ряда вопросов, связанных с развитием науки в Армении, на которые следует обратить внимание.

Первый вопрос - насколько наука интегрирована в образование и, в частности, в высшее образование? Все наши последние визиты мы организуем таким образом, чтобы мы смогли посетить европейские или ведущие мировые учебные заведения. В результате этих визитов и контактов я пришел к выводу, что в современном мире тенденции однозначно развиваются в том направлении, что образование невозможно представить без мощных исследований, то есть научного компонента. К сожалению, наша нынешняя научная система несколько оторвана от университетской системы, то есть у нас есть существенная нехватка исследовательской составляющей в нашей образовательной системе.

Наша стратегия будет такова, что мы будем стараться как можно больше и максимально эффективно проводить исследования, то есть интегрировать научное направление в высшее образование. В связи с этим хочу также подчеркнуть, что наше представление таково: некоторые функции, которые традиционно считаются государственными функциями, должны быть делегированы вузовской, научно-образовательной системе, что позволит ученым еще больше интегрироваться в управление экономикой и общественной жизнью, и такая же возможность будет создана для студентов: получать не только теоретические знания, но и применять теоретические знания на практике.

Следующий важный вопрос, который выдвигает наше правительство, заключается в следующем: насколько интегрирована научная или научно-образовательная система Армении в процесс формирования и формулирования стратегической перспективы в Армении?

Одна из наших самых больших проблем заключается в том, что правительство действует отдельно, а научно-образовательная система и потенциал - отдельно. Мы поставили перед собой задачу, чтобы экспертный потенциал в Армении был существенно усилен, и это должно быть сделано следующим образом: научно-образовательная система должна быть вовлечена в процесс разработки стратегий и политики, что, в свою очередь, подразумевает, что определенные финансовые потоки будут направлены в научно-образовательную систему.

Следующий вопрос - насколько наша научно-образовательная система интегрирована в экономику? Я очень рад, что ответ на этот вопрос или вектор мышления я очень четко увидел в выступлении директора Института археологии и этнографии Павла Аветисяна, когда он говорил о научной деятельности в области археологии и этнографии, но в следующем предложении он сказал, что это может способствовать и стать механизмом развития туризма. Очень важно, чтобы науку и научную деятельность мы рассматривали именно с этой точки зрения. Это не тот результат, которого мы должны достичь, высоко оценить, гордиться им и хранить его на полках. Продукт научной деятельности должен быть доступен людям. Особенно человек 21-го века имеет много интересов в сфере науке и многих других областях. Сегодня человек стремится больше познавать, старается быть более информированным, и я считаю, что следующей задачей нашей научно-образовательной системы должна быть интеграция в экономику. Когда мы говорим об интеграции в экономику, в большинстве случаев подразумевают только технические науки, но, думаю, приведенный пример показывает, что не только технические науки могут интегрироваться в экономику и обслуживать или развивать конкретные сферы экономики.

Следующим важным вопросом является то, насколько наша научно-образовательная система интегрируется с нашими вооруженными силами и нашей армией и насколько она способствует обслуживанию наших нужд в сфере безопасности. И еще один важный вопрос, который я хотел бы подчеркнуть, заключается в следующем: насколько наша научно-образовательная система интегрируется или насколько работает над важным императивом самопознания. В контексте формирования нашего стратегического будущего очень важно, чтобы сегодня мы более точно и всеобъемлюще познали себя как личность, национальность, общество, народ, граждане, потому что самопознание является важнейшей предпосылкой формирования стратегии будущего”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что эти темы были обсуждены с представителями Национальной академии наук, министром образования и науки и министерством: они будут основными направлениями дальнейшей деятельности правительства, и исполнительная власть представляет сотрудничество с НАН и научно-образовательной системой в целом именно в этом контексте.

Глава правительства еще раз коснулся вопроса финансирования науки и подчеркнул, что в философию финансирования должны быть внесены важные и фундаментальные изменения, потому что вопрос не в том, сколько есть денег и как их справедливо распределить.

Сегодня у правительства есть конкретные программные предложения в области науки, и когда эти предложения обсуждались, объем существующего для них финансирования был равен нулю, т.е. для финансирования проекта не было никаких денежных средств, ни копейки. И чем убедительнее авторы проекта представляют важность своей программы, тот факт, что это стратегическая и полезная программа, деньги сами появляются. Я могу с уверенностью сказать, что не могу представить научно убедительную программу, которая докажет, что в случае успеха и даже провала программы армянская наука и Республика Армения выиграют от этого, не представляю такую ситуацию, чтобы правительство Армении не нашло денег для такой программы. Я не могу себе представить такую ситуацию в новой Армении, в сегодняшней Армении, чтобы какой-либо проект, который соответствует отмеченным мной критериям, не будет реализован только потому, что нет денег. В конце концов, деньги создаются в результате действий, мыслей, идей, энергии и работы людей, и поэтому  в ответ на вопрос есть деньги или нет, мы должны сказать, сколько у нас энергии, насколько сильна наша идея, насколько сильна наша воля и насколько мы убеждены, что то, что мы делаем, стоит гораздо больше, чем деньги.

Я убежден, что Республика Армения обладает необходимым научным, человеческим потенциалом, необходимым умственным и моральным потенциалом, чтобы мы каждый день создавали продукты, которые значат намного больше, чем деньги. Эти продукты приведут к неограниченному количеству денег, потому что деньги отнюдь не первичны. Первична идея, и идея побеждала, побеждает и будет побеждать”, - заключил Никол Пашинян.


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