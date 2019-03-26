В Армении 60-70 тысяч крайне бедных людей

Крайняя бедность в Армении составляет около 2,3%.

Как передает «Арменпресс», об этом во время вопросов - ответов депутатов НС, сказал замминистра труда и по социальным вопросам Армении Смбат Саиян, отвечая на вопрос об определении минимального размера пенсии.

Депутат парламентской фракции «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян поинтересовался числом крайне бедных в стране.

«Крайняя бедность в стране составляет около 2,3 процентов. Но это не значит, что государство знает всех крайне бедных. Около 60-70 тысяч человек в Армении крайне бедны. Но не все пенсионеры. 2,3% - это незначительная часть пенсионеров. В то же время, процент бедности среди пенсионеров намного выше, учитывая ограничение возможности генерации трудовых доходов», - отметил Саиян. Он сообщил, что повышение размера пенсии на 1000 драмов предполагает дополнительные расходы в размере около 5 млрд драмов. Саиян подчеркнул, что в законе закреплена четкая цель – обеспечение роста средней пенсии по отношению к инфляции.