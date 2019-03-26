El Pais: президент Мексики попросил у короля Испании извинений за нарушения при завоевании

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

По ее информации, президент страны настаивает на необходимости признать имевшие место, с точки зрения мексиканских властей, нарушения, которые произошли около 500 лет назад. Письмо было направлено через МИД Испании. Как считает Лопес Обрадор, принесение извинений является единственной возможной формой для достижения полного примирения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что президент хочет добиться извинений именно за преступления и притеснения, которые были совершены против коренных народов в ту эпоху.

В правительстве Испании выразили сожаление в связи с полученным посланием. "Прибытие 500 лет назад испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений, - уточнили в кабмине. - Наши братские народы всегда знали, как читать наше общее прошлое без гнева и с конструктивной точки зрения". Мадрид заявил о своей готовности работать вместе с Мехико для "углубления отношений дружбы и сотрудничестве" между государствами.