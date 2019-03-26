Саудовская Аравия осудила признание США Голанских высот израильскими

Саудовская Аравия решительно отвергает и осуждает решение администрации США признать суверенитет над Голанскими высотами за Израилем, который оккупировал их в ходе войны с арабскими странами в 1967 году, говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ранее решение президента Трампа осудили другие страны Персидского залива - Катар и Кувейт.

"Позиция Саудовской Аравии в отношении Голанских высот не менялась. Это оккупированные арабские сирийские территории согласно международным решениям, принятым в этой связи, и все попытки навязать другую реальность в действительности ничего не изменят", - отмечается в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Эр-Рияд подчеркнул, что решение американской администрации является "явным нарушением устава ООН и принципов международного права, а также резолюций СБ ООН, принятых в этой связи".

По убеждению королевства, это решение будет иметь серьезные отрицательные последствия для мирного урегулирования на Ближнем Востоке, безопасности и стабильности региона.