Глава Кубы встретился с наследником британского престола

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в понедельник вечером принял во Дворце Революции в Гаване принца Уэльского Чарльза и его супругу герцогиню Корнуолльскую Камиллу, которые находятся с визитом на острове.

Портал Granma сообщает, что перед этим принц с супругой совершили поездку по Гаване и осмотрели ее основные достопримечательности, а также открыли памятник Уильяму Шекспиру,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Диас-Канель уже приветствовал приезд принца Уэльского и герцогини. "Для нас честь принимать их и показать с гордостью, какая у нас страна… Визит показывает хорошее состояние наших отношений", – написал кубинский лидер в своем микроблоге в Twitter.