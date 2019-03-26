Около 90% территории Венесуэлы опять осталось без электричества

Второе за последнее время массовое отключение электричества в ночь на вторник оставило без света 88% территории Венесуэлы, сообщает местный телеканал NTN24.

По состоянию на 22:00 по местному времени (05:00 мск) энергоснабжения, в частности, лишились Каракас, Маракайбо, Баринас, Валенсия, а также штаты Лара, Арагуа, Фалькон, Мерида и частично Нуэва Эспарта. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее в марте в Венесуэле уже происходило массовое отключение электричества, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.