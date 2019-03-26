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Трамп и Нетаньяху заявили о необходимости совместно противостоять Ирану


Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердили по итогам переговоров в Вашингтоне мнение о необходимости совместно противостоять Ирану на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Двое лидеров подтвердили необходимость продолжать противостоять Ирану и его приспешникам, чтобы защищать Израиль и регион от иранской агрессии", - говорится в документе. Отмечается также, что "Нетаньяху выразил благодарность за признание президентом [Трампом] суверенитета Израиля над Голанскими высотами",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Двое лидеров подтвердили крепкие и особые отношения между США и Израилем", - подчеркнула также пресс-служба.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Торжественная церемония подписания этого документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Через 14 лет израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. 17 декабря 1981 года Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой эти действия были признаны недействительными.

 




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