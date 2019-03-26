Заместитель генпрокурора Армении принял делегацию Всемирного банка

Заместитель генерального прокурора Армении Давид Мелконян 25 марта принял делегацию Всемирного банка.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры РА, заместитель генпрокурора РА принимая гостей, высоко оценил программы, реализуемые совместно со Всемирным банком и передал заинтересованность прокуратуры РА в дальнейшем углублении и расширении существующего эффективного сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся модернизации государственного сектора Армении, планирования намеченных программ сотрудничества с прокуратурой Армении в рамках реформ судебно-правовой сферы, возможности инициирования новых совместных программ, целей внедрения новых уголовно-процессуальных институтов и процедур, соответствующих европейским стандартам в результате принятия нового Уголовно-процессуального кодекса.

С обеих сторон была отмечена важность участия прокуратуры РА в новой программе, направленной на повышение уровня доступности правосудия, независимости, эффективности, изучения общественного мнения касательно судебно-правовой системы и решения других проблем, реализуемых при содействии ВБ.

Стороны коснулись также процесса внедрения цифровой системы управления уголовными делами, находящимися в досудебном производстве, предусмотренной в рамках программы модернизации государственного сектора ВБ, финансируемой Всемирным банком. Давид Мелконян отметил, что прокуратура заинтересована в скорейшем внедрении и задействовании этой важнейшей системы с точки зрения повышения эффективности работы органов уголовного преследования, одновременно добавив, что это будет более целенаправленным в случае принятия нового Уголовно-процессуального кодекса. Давид Мелконян также добавил, что для всех правоохранительных органов большое практическое значение имеет внедрение единой системы электронной статистики уголовных производств, что параллельно с задействованием системы оцифровки уголовных дел существенно облегчит работы по систематизации и обработке данных для анализа любого характера в сфере. Г-н Мелконян выразил надежду, что и в этом направлении возможно будет осуществление определенных совместных программ.

Представители делегации ВБ поинтересовались результатами борьбы с коррупцией в Армении, а также возможностями внедрения новых антикоррупционных институциональных моделей и механизмов. Заместитель генпрокурора РА сообщил, что в борьбе с коррупцией в 2018 г. правоохранительные органы Армении обеспечили беспрецедентные результаты, что в первую очередь обусловлено последовательностью всех звеньев государственного управления в этом вопросе, а также повышением доверия общества к правоохранительной системе и готовностью к сотрудничеству. Давид Мелконян также отметил, что прокуратура Армении активно вовлечена в работы по повышению эффективности антикоррупционной борьбы, в частности, созданию новых правовых механизмов, направленных на возвращение похищенных у государства активов, а также внедрению новых антикоррупционных институциональных моделей.

Стороны обсудили также и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.