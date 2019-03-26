США сообщили об успешном испытании противоракет в Тихом океане

Вооруженные силы США в рамках учений системы противоракетной обороны, в ходе которых был впервые осуществлен залповый пуск двух противоракет, в понедельник успешно перехватили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) над Тихим океаном, сообщило Агентство по противоракетной обороне США.

"Сегодня проведено успешное испытание по перехвату МБР, - говорится в сообщении Агентства по ПРО. - Это было первым одновременным перехватом МБР в ходе залпового пуска двух противоракет наземного базирования".

Местные СМИ отмечают, что это первое успешное испытание системы ПРО континентальной части США, начиная с мая 2017 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В рамках нового военного бюджета на 2020 год Пентагон запросил $9,4 млрд на программу развития системы противоракетной обороны.