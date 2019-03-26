Трудовые договоры преподавателей вузов, занимающих выборные политические должности, останутся срочными

Лица, осуществляющие в вузах научно-педагогическую деятельность, которые одновременно избраны на политические должности, продолжат свою деятельность в рамках договоров о трудовой деятельности с вузами в срочном порядке. Парламент Армении не принял проект, получивший отрицательное заключение в комиссии «О внесении изменений в Трудовой кодекс РА».

Как передает Арменпресс, проект, представленный депутатами фракции «Процветающая Армения» Геворгом Петросяном, Иветой Тоноян и Норой Арустамян, был обсужден на заседании НС 26 марта.

«Содержание проекта заключается в том, что согласно действующему Трудовому кодексу РА разрешается заключать срочный трудовой договор с работающим по совместительству. В условиях правового регулирования этой нормы в прошлом Национальном собрании сложилась такая ситуация, когда преподаватели, осуществляющие научно-педагогическую деятельность, избирались на политические должности, и, несмотря на то, что имели бессрочные договоры с вузами, вузы механически принимая за основу факт их избрания на политическую должность, их трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, без согласия работника превращали в срочный. «Если данный работник осуществляет постоянную деятельность в данном вузе, какое имеет значение то, что он был избран на политическую должность?», - заявил депутат фракции «Процветающая Армения» Геворг Петросян.

По его словам, это касается особенно депутатов, поскольку, согласно действующему законодательству, депутат является тем единственным высокопоставленным государственным должностным лицом, который работает в ненормированном режиме. «То есть, он имеет полное право совмещать работу депутата с научно-педагогической деятельностью. Предложение состоит в том, чтобы люди, которые становятся депутатами или избираются, например, главой общины, продолжали бы рабочие отношения со своими вузами на неопределенный срок", - отметил депутат.

За проект проголосовали 39 депутатов, против – 68.