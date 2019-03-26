Франция и Китай подписали 14 контрактов в различных отраслях

Целый ряд соглашений был подписан в понедельник между Францией и Китаем в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию. Оглашение 14 контрактов состоялось перед пресс-конференцией лидеров двух стран в эфире телеканала BFM.

Документы охватывают широкий круг сфер, в том числе энергетику, культуру, космос, авиа- и кораблестроение, а также взаимодействие в культурной и банковской отраслях. Среди прочего было объявлено о финализации сделки по приобретению Китаем 300 самолетов Airbus A320 и Airbus A350 XWB, сумма которой, однако, не называется. Среди документов фигурирует контракт на строительство 10 грузовых кораблей на 15 тыс. контейнеров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также договоренности затрагивали совместное создание спутников и сотрудничество между научными центрами Франции и Китая в области исследования космоса.