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Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены


Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в понедельник дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщается на официальном сайте минобороны США.

Сообщается, что средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США протяженностью 57 миль (около 91 км), улучшение дорог и установку освещения в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.

 




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