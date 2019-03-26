Кризис вокруг Brexit привел к новым отставкам в Британии

Политический кризис из-за Brexit в понедельник привел к очередным отставкам в Великобритании: правительство покинули замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

Все трое выступили в понедельник за предоставление права парламенту определять повестку в среду и проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit, в том числе по таким радикальным идеям, как отказ от Brexit, проведение второго референдума и выход из ЕС без соглашения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Парламент одобрил соответствующую поправку, против которой выступало правительство. В соответствии с правилами партийной дисциплины, Харрингтон, Берт и Брайн подали в отставку.