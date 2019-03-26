Европейские индексы - 25-03-19
МОСКВА, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.15% и составил 11346.65 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.18% и составил 5260.64 пункта, британский FTSE снизился на 0.42% и составил 7177.58 пункта, а российский RTSI вырос на 1.23% и составил 1228.34 пункта.
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