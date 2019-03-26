В НС Армении началось очередное четырехдневное заседание: прямое включение

В Национальном собрании РА началось очередное четырехдневное заседание.

Как передает «Арменпресс», в повестку дня заседания включены 11 вопросов.

На повестке дня - вопрос принятия во втором чтении проекта Закона “О внесении изменений в Закон РА Об образовании", предложенного депутатом от фракции ''Процветающая Армения'' Тиграном Уриханяном, и доклад о ходе и результатах выполнения программы правительства РА, одобренной решением правительства РА N 581-а от 1 июня 2018 года.

В повестку дня включены также законопроекты “О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О государственной поддержке сферы информационных технологий”, о внесении изменений в Налоговый кодекс РА, проект закона “О внесении дополнений и изменений в Закон РА “О государственных пенсиях” и ряд других проектов.