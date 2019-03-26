На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС РА сообщает, что 25-го марта по положению на 22:10 часов в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве чрезвычайных ситуаций РА, закрыт перевал Варденяц.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар, участок Ланджика автодороги Ереван-Гюмри и межобщинные дороги Ашоцка, Амасии Ширакской области, сел Меликгюх, Чарчакис Арагацотнской области.

На поворотах Спитака и Степанавана, межобщинных автодорогах Сюникской области, Апарана и Арагаца Арагацотнской области, Спитак-Гюмри и Талин-Ланджик-Мастара гололед.

В Ереване, на поворотах Дилижана, в городах Талин, Апаран Арагацотнской области, Варденис, Мартуни, Гавар, Севан Гегаркуникской области, Ехегнадзор, Джермук Вайоц Дзорской области, Ташир, Спитак, Степанаван Лорийской области идет снег.

В городах Севан, Чамбарак, Варденис Гегаркуникской области метель.

В Аштаракском районе Арагацотнской области, в городах Каджаран, Горис Сюникской области, на территории под названием "Гора Мегри", на поворотах Дилижана и на автодороге Сотк-Карвачар туман.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

О Ларсе:

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Согласно информации, полученной из Главного управления Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне скопилось 179 автомобилей, из которых 132 - грузовые, 47 – легковые.

Строительные работы ведутся:

С 30-го июня 2018 года на 139 км автотрассы Ереван-Мегри проводятся строительные работы, в результате чего отрезок около 200 м закрыт в одностороннем порядке.