Желаю Вам успехов в вашей миссии: Премьер-министр встретился с футболистами Национальной сборной Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в сопровождении президента Федерации футбола Армении Артура Ванецяна посетил Футбольную академию в Аване. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, премьер обошел академию, ознакомился с созданными здесь условиями и существующими инфраструктурами. Руководители ФФА представили Николу Пашиняну программы, осуществляемые в направлении развития футбола в нашей стране и намеченные на ближайшее время.

Затем глава правительства встретился с тренерским составом и футболистами Национальной сборной Армении. Они готовятся к отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года Армения-Финляндия, который состоится 26 марта на Республиканском стадионе Еревана.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян подарил Николу Пашиняну футболку сборной и мяч с автографами футболистов.

Обращаясь к присутствующим, Никол Пашинян отметил: "Уважаемые тренеры Национальной сборной Армении, футболисты, представители Федерации, для меня счастливый случай встреча в таком формате, и думаю, нет необходимости говорить, насколько важен для всех нас футбол, те возможности, которые могут быть созданы для нас посредством футбола''.

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