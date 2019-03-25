За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 147 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 22 и 25 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 147 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 32 случая кражи личного имущества, 26 случаев причинения телесных повреждений, 18 случаев мошенничества, 9 случаев обнаружения наркотиков, по 8 случаев угрозы убийством и побоев, 7 случаев злоупотребления должностными полномочиями, по 4 случая похищения человека и хулиганства, по 3 случая умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, незаконной вырубки деревьев и самоуправства, по 2 случая грабежа, квартирной кражи и присвоения или растраты, по 1 случаю попытки убийства, киберпреступности, служебного подлога или служебной халатности, применения насилия в отношении представителя власти, подделки документов, спора, содержащего элементы хулиганства, контрабанды наркотиков и сексуального насилия.

За данный период обнаружены 7 человек, находящихся в розыске, eщe 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 лиц, пропавших без вести, зарегистрировано 12 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 13 случаев кражи личного имуществ, 5 случаев квартирной кражи, по 3 случая причинения телесных повреждений и незаконной вырубки деревьев, по 1 случаю умышленного повреждения имущества, угона ТС и мошенничества.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 37 ДТП: 3 человека погибли, 47 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.