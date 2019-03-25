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Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян с патриаршим визитом отбыл в Москву


Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй 25 марта с патриаршим визитом отбыл в Москву. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в рамках визита Гарегин Второй проведет встречу с меценатами Первопрестольного Святого Эчмиадзина, чтобы обсудить реализуемые под их покровительством программы.

Католикос Всех Армян также встретится с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.




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