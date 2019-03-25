Мы должны готовить людей, которые умеют думать: Тигран Саркисян о задачах евразийской системы образования

Задача современной системы образования – давать не знания, а формировать навыки работы со знаниями. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян 22 марта на форуме выпускников Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) «Университет в экономике будущего: вызовы времени и опыт лидеров».

«Система образования должна быть перестроена концептуально. Мы должны готовить людей, которые умеют думать, потому что знания быстро устаревают. Счастливый человек – это тот, который в своей жизни умеет реализовывать свои способности, таланты, то, что дает ему вуз, – сказал он. – Счастливый человек – это тот, который получает хорошее образование».

Председатель Коллегии ЕЭК поблагодарил преподавателей alma mater за навыки мышления, которые в его жизни открывали многие двери. Он отметил, что мышление особенно востребовано в современном мире. «Мы каждый день сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами, на которые надо находить ответы. Поскольку это новые явления, тривиальных ответов нет, надо мыслить, прежде всего», – считает Тигран Саркисян.

В качестве примера председатель Коллегии ЕЭК привел Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – новый амбициозный проект, в процессе строительства которого приходится сводить воедино позиции пяти стран, принимать непростые решения, вырабатывать общие подходы. «Мы вынуждены все время заниматься исследованиями разных процессов, как можно организовать наше евразийское экономическое пространство с тем, чтобы бизнесу и гражданам было бы комфортно жить. Это означает, что все наши подходы должны быть ультрасовременными», –отметил Тигран Саркисян.

По его мнению, во всем мире происходит глобальная трансформация, формируется новый хозяйственный уклад, где цифровизация – один из его элементов. Меняется базовый процесс организации общества – происходит переход от индустриального к постиндустриальному обществу, где базовым процессом становится производство знаний. В этом уже преуспели развитые страны.

Развивая это тезис, председатель Коллегии ЕЭК заявил, что для конкурентоспособности стран Евразийского экономического союза на глобальных рынках, прежде всего в производстве новых знаний, необходимо качественно изменить организацию общества, в основе чего лежат университеты.

«Мы должны перестроить всю систему управления обществом, чтобы драйверами роста были университеты, которые будут проводить научные исследования. Преподаватели должны быть, прежде всего, исследователями, учеными, должны вовлекать студентов в процесс мышления, учить их думать. Это важнейшая функция университетов. Тогда у нас сможет нарасти этот интеллектуальный потенциал, который будет производить новые знания, и мы будем продвигаться вперед», – резюмировал Тигран Саркисян.

В свою очередь ректор СПбГЭУ, профессор Игорь Максимцев отметил очень жесткую конкурентную среду, которая существует в сфере образования. «Со сцены уходят многие вузы России и стран СНГ. Жизнь заставляет очень быстро двигаться, внимательно думать, какие знания передать студентам, как повысить квалификацию педагогов, какие направления в сфере экономики будут востребованы через 10-15 лет. Мы живем будущим и опираемся на прошлое», – подчеркнул он. Поэтому сегодня вуз делает ставку на образование 4.0. Это и «цифра», и компетенции, и личностная модель, и привлечение к проектному образовательному процессу.

На пленарном заседании также выступили президент компании «Сименс» в Российской Федерации Александр Либеров, исполнительный вице-президент – управляющий филиала АО «Газпромбанк» в Санкт-Петербурге Ольга Драгомирецкая и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.