ЕРЕВАН, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. В Ереване прошла конференция «Духовные ценности и современное государство», организованная Сетевым исследовательским институтом и общественной организацией «Интеграция и развитие».

Конференция собрала аккредитованных в Армении послов стран ЕАЭС, ведущих армянских и российских экспертов, исследователей, а также представителей средств массовой информации. Участников мероприятия объединились ради решения непростой задачи: совместного поиска баланса между прогрессом в сфере соблюдения прав личности с одной стороны, и сохранением национальной, культурной и религиозной идентичности отдельных народов - с другой. Участники мероприятия обсудили наиболее актуальные проблемы современного общества- сохранение духовных ценностей, роль религии в деле их сохранения, взаимоотношения между традицией и модернизацией, связанные с ними процессы, происходящие в отдельных государствах и в мире в целом. Католикосом Всех армян 2019 год был провозглашен Годом семьи и в этой связи это научно- общественное обсуждение приобретает еще большую важность, в особенности в свете правильного осмысления духовных ценностей, их роли в государстве как важнейшей опоры для гармоничного развития общества, первоосновы жизни любого народа.

Как отметил Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин, сегодня мир очень стремительно меняется, «и в этих условиях важно сохранять какую–то систему координат, чтобы отличать добро от зла, хорошее от плохого, благо от вреда».

«Ключевую роль в этом играет то, что составляет наш генетический стержень- как индивидуального человека, так и общества. Это как раз то, что мы называем духовными ценностями. Именно они являются тем компасом, который задает правильную систему координат. И история человечества показывает, что только сохраняя свои духовные ценности, оставаясь им верными, государство может успешно развиваться, воспринимать то новое, что диктует мир, и в то же время сохранять свою стабильность, сохранять те скрепы, которые обеспечивают само существование государства", - сказал посол РФ.

Генеральный директор Института ЕАЭС, проректор по науке Бизнес-университета МИРБИС, к.ф.н Владимир Лепехин говоря об Армении подчеркнул, что динамичное экономическое развитие вкупе с обеспечением национальной безопасности страны являются сегодня наиглавнейшими задачами армянского государства. По его мнению, важнейшим условием для реализации названных задач является обеспечение абсолютного государственного суверенитета РА, который, в свою очередь, предполагает модернизацию армянской экономики на своей собственной основе вкупе с сохранением и укреплением национальной, культурной самобытности и традиционных духовно-нравственных основ армянского государства. «С моей точки зрения, государственный суверенитет, базирующийся на суверенной и пронациональной экономике, – эта ценность должна стать главным и безусловным приоритетом всей армянской политики. Этот тезис ровно так же справедлив сегодня для России и любого другого евразийского государства»,- в частности отметил В.Лепехин.

Ирина АБРОЯН