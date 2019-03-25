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Король Иордании отменил визит в Бухарест из-за признания Иерусалима столицей Израиля


Король Иордании Абдалла Второй отменил визит в Румынию в знак протеста против планов Бухареста признать Иерусалим столицей Израиля.

Королевский двор объявил в понедельник, что такое решение монарх принял "в знак солидарности с Иерусалимом". Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Накануне премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в Вашингтоне, что ее страна переводит посольство в Иерусалим.

Первым о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда посольства объявил в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп. Австралия, Бразилия, Гватемала, Гондурас и Чехия также признали Иерусалим столицей Израиля.




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