Король Иордании отменил визит в Бухарест из-за признания Иерусалима столицей Израиля

Король Иордании Абдалла Второй отменил визит в Румынию в знак протеста против планов Бухареста признать Иерусалим столицей Израиля.

Королевский двор объявил в понедельник, что такое решение монарх принял "в знак солидарности с Иерусалимом". Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Накануне премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в Вашингтоне, что ее страна переводит посольство в Иерусалим.

Первым о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда посольства объявил в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп. Австралия, Бразилия, Гватемала, Гондурас и Чехия также признали Иерусалим столицей Израиля.