Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 25 марта Левон Акопян назначен заместителем министра здравоохранения Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.