Черногория установила безвизовый режим для граждан Армении с 15 апреля по 30 октября сроком на 30 дней. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал CDM Черногории.

При наличии необходимых документов граждане Армении могут находиться на территории Черногории в течение 30 дней без визы.

Черногория ежегодно устанавливает безвизовый режим для активизации туризма в стране.