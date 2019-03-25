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Черногория установила безвизовый режим для граждан Армении с 15 апреля по 30 октября


Черногория установила безвизовый режим для граждан Армении с 15 апреля по 30 октября сроком на 30 дней. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал CDM Черногории.

При наличии необходимых документов граждане Армении могут находиться на территории Черногории в течение 30 дней без визы.

Черногория ежегодно устанавливает безвизовый режим для активизации туризма в стране.




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