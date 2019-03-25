Тигран Арзуманян освобожден от должности заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Тигран Арзуманян освобожден от должности заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
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