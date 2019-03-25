В парламенте Армении сформировано 4 межпарламентские комиссии и 59 групп дружбы

25 марта состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении, которое вел председатель НС Арарат Мирзоян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, обсуждены и утверждены проекты повесток дня второй сессии НС седьмого созыва и созываемых 26 марта очередных заседаний, определены последовательность и график обсуждения повесточных вопросов на очередных заседаниях.

В проект повестки дня второй сессии НС включено 11, в проект повестки дня созываемых 26 марта очередных заседаний – 11 вопросов.

Совет обсудил и утвердил также составы делегаций в межпарламентских комиссиях, а также групп дружбы НС седьмого созыва. В итоге сформировано 4 межпарламентские комиссии и 59 групп дружбы.