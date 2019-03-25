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В Иране число пострадавших от наводнения увеличилось до 68 человек


Число пострадавших от наводнения в городе Шираз на юго-западе Ирана увеличилось до 68, сообщает агентство Fars со ссылкой на управление судебно-медицинской экспертизы города Шираз.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 35 пострадавших,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как следует в заявлении управления, 68 пострадавших доставили на машинах скорой помощи в больницы.

 

 




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