В Таиланде отложили объявление итогов выборов

Окончательные результаты прошедших в Таиланде 24 марта парламентских выборов планируется огласить в пятницу, 29 марта, сообщили в Национальной избирательной комиссии Таиланда.

В комиссии пояснили, что позднее в понедельник объявят о результатах голосования по 350 местам в парламенте, однако для подсчета голосов, поданных за остальные 150 мест, требуются еще несколько дней.

В оппозиционной партии Пхеу Тай, получившей не менее 6,6 млн голосов избирателей, уже объявили о победе и пообещали сформировать правительство вместе с другими силами, придерживающимися схожих политических взглядов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Однако, как отмечает агентство, неофициальные данные указывают на победу партии сторонников военных Паланг Прачарат.

Как отмечает CNN отмечает, критики правящих сил убеждены, что выборы проведены так, чтобы преимущество получили именно военные.

CNN также подчеркивает, что отсрочка оглашения результатов выборов вызвало смятение в стране. В тайском сегменте твиттера популярны хэштеги #PoTaek, что можно перевести как "невнимательных обманщиков быстро раскроют" и #KongLuangTang (лживые выборы).

Критики обращают внимание на спорный процесс подсчета голосов, когда около 2 млн бюллетеней признали недействительными.

Первые за восемь лет парламентские выборы прошли накануне в Таиланде. Таиландцы, имеющие право голоса, должны были выбрать 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда.

Явка на выборах составила 80%.

Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году.