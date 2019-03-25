Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-03-19

ЕРЕВАН, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 марта, курс доллара США вырос на 0.12 драмa и составил 485.98 драм. Курс евро вырос на 0.86 драмa и составил 550.08 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.56 драм. Курс британского фунта вырос на 3.56 драмa и составил 640.13 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 31.61 драмa и составила 20488.56 драм. Цена серебра сократилась на 1.19 драмa и составила 241.56 драм. Цена платины сократилась на 293.50 драмa и составила 13327.8 драм.