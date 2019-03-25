Азиатские индексы - 25-03-19

ТОКИО, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 3.01% и составил 20977.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.45% и составил 1577.41 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.97% и составил 3043.03 пункта, а HANG SENG снизился на 2.03% и составил 28523.35 пункта.