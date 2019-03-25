Премьер-министр Ливана перенес операцию на сердце, сообщили СМИ

Врачи американского госпиталя в Париже провели успешную операцию на сердце премьер-министру Ливана Сааду Харири, сообщает ливанский телеканал LBC.

До данным телеканала, врачи ввели катетер и установили стент для восстановления работы сердца.

"Личный врач премьера Харири Исам Ясин сообщил, что операция прошла успешно и премьер находится в отличном состоянии", - сообщает телеканал, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Врач отметил, что операция является профилактической мерой и Харири сможет покинуть больницу и вернуться в свой дом в Париже уже сегодня вечером.