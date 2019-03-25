Курение будущих отцов связали с риском развития врожденных пороков сердца у их потомства

Пристрастие к курению будущих отцов оказывает негативное влияние на здоровье потомства, значительно увеличивая риск развития врожденных пороков сердца (ВПС). К такому выводу пришла группа китайских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает научный новостной портал ScienceDaily.

Специалисты из Центрального южного университета в городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай) проанализировали данные более 125 исследований, в которых приняли участие около 8,8 млн человек, включая свыше 137,5 тыс. детей с врожденным пороком сердца. Издание отмечает, что впервые эксперты изучили связь между курением будущих отцов, пассивным курением мам и риском возникновения пороков сердца у их новорожденных детей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Результаты показали, что тяга к курению как будущих пап, так и мам значительно повышала вероятность рождения детей с пороком сердца. При этом наличие этой пагубной привычки у мужчин, готовящихся стать отцами, увеличивало развитие ВПС у потомства на 74%, а тяга к курению женщин в положении - на 25%. Ученые также выяснили, что наибольший вред здоровью новорожденных наносило пассивное курение будущих мам. Так, вероятность возникновения врожденных пороков сердца у их детей возрастала на 124%.