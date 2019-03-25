В Иране не менее 11 человек погибли в результате наводнения

По меньшей мере 11 человек погибли и 35 пострадали в результате наводнений в городе Шираз на юго-западе Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям страны Пирхоссейна Коливанда.

"Наводнение, которое уничтожило северный вход в город Шираз "Ворота Корана", привело к гибели не менее 11 человек, 35 человек пострадали", - приводит агентство слова Коливанда,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он также сообщил, что на место происшествия были направлены машины скорой помощи.