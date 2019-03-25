Мединский вручил госнаграды деятелям культуры и искусства

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства, в частности, режиссеру Федору Бондарчуку, худруку театра имени Сац Георгию Исаакяну, певцу Диме Билану и другим деятелям культуры государственные и ведомственные награды, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония награждения состоялась в День работника культуры в атриуме Большого театра,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Орденом Дружбы наградили художественного руководителя Московского государственного детского музыкального театра имени Сац Георгия Исаакяна. Ордена Александра Невского удостоился кинорежиссер Федор Бондарчук.

Званий "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоились артистка балета Большого театра России Анна Никулина и певец Дима Билан.