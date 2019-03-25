Манвел Григорян вновь доставлен в больницу

Бывший депутат Национального собрания генерал Манвел Григорян снова переведен из СИЗО “Ереван-Центр” в медицинский центр "Наири". Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Департамента исполнения наказаний.

«Манвела Григоряна доставили в больницу», - сказали в Службе по связям с общественностью Департамента исполнения наказаний.

В Службе также отметили, что причиной перевода Манвела Григоряна в больницу было не ухудшение состояния здоровья.

Адвокат Григоряна Левон Багдасарян сказал СМИ, что состояние здоровья Григоряна остается тяжелым.

25 января официальный сайт представительства Армении в Европейском суде по правам человека сообщил, что ЕСПЧ обратился к правительству Армении с просьбой предоставить соответствующую информацию по делу Манвела Григоряна.

22 марта правительство РА направило письмо в ЕСПЧ, в котором сообщалось, что 12 марта адвокат Манвела Григоряна потребовал принятия временной меры в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, обязывающей власти Армении немедленно перевести Манвела Григоряна в гражданскую больницу, под наблюдение соответствующих специалистов, и немедленно перевести в медицинское учреждение во Франции для дальнейшего обследования и лечения.

22 марта Европейский суд постановил отложить расследование временной меры, потребовав от правительства Армении представить соответствующую информацию до 3 апреля.

В настоящее время уполномоченный представитель Европейской комиссии предпринимает соответствующие шаги для сбора информации, формулирования позиции правительства Армении и представления ее в Европейский суд в течение установленного срока.

Ранее, в начале февраля Манвела Григоряна доставили в медицинский центр “Наири”.

Манвел Григорян находится в СИЗО “Ереван-Центр” с 22 января.

15 марта Ереванский суд общей юрисдикции принял решение о продлении срока заключения бывшего депутата Национального собрания, бывшего главы НПО "Союз добровольцев Еркрапа" Манвела Григоряна еще на два месяца.

Манвел Григорян был обвинен по части 2 статьи 235 Уголовного кодекса в незаконном приобретении боеприпасов с предварительным согласием с другими лицами, а также по пункту 1 3-ей части статьи 179 Уголовного кодекса, в намерении, посредством предварительного соглашения с группой лиц, присвоения имущества в особо крупных размерах, переданного ему в доверительное управление.

16 июня Манвел Григорян был арестован, а 19 июня по решению депутатов Национального Собрания он был лишен депутатской неприкосновенности и задержан по решению суда. Во время задержания адвокаты депутата неоднократно озвучивали проблемы со здоровьем, отмечая, что жизнь их клиента находится в опасности. Служба национальной безопасности (СНБ) опубликовала заявление о том, что принадлежащая Манвелу Григоряну зона отдыха превратиласяь в арсенал, в автостоянку с десятками ретро и современных автомобилей. Курорт Акналич служил для генерала также складом для хранения продуктов питания с надписями “солдатский паек”, гигиенических принадлежностей, лекарств и военного обмундирования. Из писем к коробкам, адресованным солдатам, было ясно, что содержимое коробок было адресовано солдатам, находившимся на передовой в апреле 2016 года, во время четырехдневной войны.