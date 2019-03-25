По поводу встречи Пашинян-Алиев будет согласованное заявление: пресс-секретарь премьер-министра РА
По поводу встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева будет принято согласованное заявление. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.
Различные СМИ отмечают множество вариантов места и срока встречи, однако официальных заявлений от сторон и посредников пока не было.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) после последнего визита в регион в распространенном ими заявлении 1 марта приветствовали готовность премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей.
Это будет первая официальная встреча глав двух стран. До этого состоялись три неофициальные встречи - в Душанбе, Санкт-Петербурге и Давосе.
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