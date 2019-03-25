Евросоюз завершил подготовку к возможному выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

"Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit", - отмечается в заявлении ЕК. В нем подчеркивается, что все граждане и бизнес ЕС должны быть также готовы к "жесткому" Brexit, даже если этот сценарий нежелателен,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В сценарии без сделки Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных механизмов. С этого момента все первичные и вторичные законы ЕС перестанут применяться к Великобритании. Переходного периода не будет, как это предусмотрено в соглашении о выходе. Это, очевидно, приведет к значительным нарушениям для граждан и бизнеса сторон", - говорится в заявлении ЕК.