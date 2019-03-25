Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном в понедельник, 25 марта.

«Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее ЦИК Украины отказал Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) в аккредитации 24 россиян в составе миссии наблюдателей. МИД России назвал это решение Киева нелегитимным и дискриминационным.

Москва напомнила, что украинские власти решили не открывать избирательные участки в России, лишив миллионы своих граждан конституционного права голоса, а жители Донбасса и внутренне перемещенные граждане ущемлены в избирательных правах.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.