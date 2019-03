Умер музыкант Скотт Уокер

В возрасте 76 лет умер певец, бывший участник группы The Walker Brothers Скотт Уокер (Ноэл Скотт Энгел). Об этом сообщила компания 4AD Records— музыкальный лейбл, который работал с артистом.

«На протяжении полувека Ноэл Скотт Энгел обогащал жизни тысячи людей сначала как один из братьев Уокер, а затем как сольный артист, продюсер и композитор бескомпромиссной оригинальности», — отмечается на сайте 4AD Records.

Причина смерти музыканта не называется.

Скотт Уокер приобрел популярность в 1960-х годах, когда входил в состав группы The Walker Brothers. В это время он вместе с Джоном (Джон Маус) и Гэри Уокером (Гэри Лидс) записал такие хиты, как The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore, Make It Easy on Yourself, My Ship Is Coming In,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

После распада трио в 1967 году Скотт Уокер начал сольную карьеру и выпустил несколько коммерчески успешных альбомов: Scott (1967), Scott 2 (1968) и Scott 3 (1969). Во второй половине 1990-х артист занялся экспериментальной музыкой. Его последней работой стало написание саундтреков к фильму Натали Портман «Вокс люкс».