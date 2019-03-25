Тигран Хачатрян не исключает возможный рост цен в результате налоговых реформ

В результате налоговых реформ в Армении не исключено повышение цен на определенные виды товаров. Но он будет в пределах допустимого диапазона в рамках 4 процентов.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян. В 2019 году не исключен рост цен, но только в рамках закона. Когда бывает улучшение налогового администрирования, и налоговое администрирование выводит из тени определенную часть хозяйствующих субъектов, то это требует, чтобы эти субъекты платили налоги за продаваемые ими товары и услуги, в том числе и налог на добавочную стоимость. Последний является ценовым фактором и в некоторой степени влияет и на цены. Если, например, кто-то продавал часть своих товаров без уплаты НДС, а сегодня платит, то в некоторой степени может наблюдаться увеличение цены", - сказал Хачатрян.

Он подчеркнул, что есть закон О Государственном бюджете, который и определяет возможный диапазон роста цен. Рост цен всегда управляем, так как ЦБ, так и правительство последовательны в этом вопросе. По мнению министра, ничего экстраординарного не ожидается. Рост цен в 2019 году не превысит 4%. Хачатрян не смог указать, какие именно товары подорожают. Это зависит от спроса на товары. Он также назвал рост цен одним из факторов, стимулирующих экономический рост.