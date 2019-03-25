Король Испании час не мог сойти с самолета в Аргентине из-за отсутствия подходящего трапа

Государственный визит испанского короля Филиппа VI и его супруги Летисии в Аргентину начался с курьезного инцидента - из-за отсутствия подходящего по высоте трапа супругам пришлось час просидеть в самолете, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Королевская чета прибыла в Буэнос-Айрес в воскресенье вечером на самолете Airbus 310 ВВС пиренейского королевства. Когда же к воздушному лайнеру подъехал трап, оказалось, что он не достает до высоты двери самолета. Как передает агентство EFE, выйти из неловкого положения удалось благодаря трапу воздушного судна, которым пользуется президент Аргентины Маурисио Макри, но на решение проблемы ушло около часа.

Филипп VI и Летисия прибыли в республику по приглашению президента Макри. Их визит продлится до 26 марта.