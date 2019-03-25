Ректор, закрывший дверь перед студентом и политизировавший образовательный процесс, не должен продолжать работать: Никол Пашинян

Арменпресс сообщает: ''Ректор или руководство вуза, закрывшие дверь перед студентом Республики Армения и политизировавшие образовательный процесс, не должны продолжать работать. Мы должны исходить из этой логики и должны понять, что представления правящих партий (в том числе и нашей) не могут стать важнее и решающее, чем содержательная организация общего процесса. И здесь мы должны очень четко идти вперед. Необходимо, во-первых, деполитизировать всю образовательную систему, начиная от вузовской системы до школьной. И мы должны заявить это очень четко. Например, тем ректорам, которые превратили высшую образовательную систему во что-то партийное, в ячейки, тем ректорам, которые закрыли двери перед студентами, им нечего делать в Новой Армении. Это моя очень четкая позиция, и мы не должны бояться высказывать эту позицию. Пусть хоть цепляются за двери, свои столы и кресла, но им нечего делать в Новой Армении.

Пусть ищут другую работу, другое занятие, другую миссию", - сказал Никол Пашинян.

По его словам, ректор или руководство вуза, закрывшие дверь перед студентом Республики Армения и политизировавшие образовательный процесс, не должны продолжать работать. ''Не может быть такого. Революция началась с этого требования и завершится этим требованием. Альтернативы нет. Да, это политическое решение, и это политическое решение рано или поздно будет претворено в жизнь. Чтобы никто вдруг не подумал, что мы забудем, для чего мы собрались. Пускай не надеятся.''.