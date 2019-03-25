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В рамках оперативного сбора руководящего состава ВС с лекцией выступил министр иностранных дел РА


В рамках оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил, проходящего в административном комплексе Министерства обороны Республики Армения, с лекцией выступил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, высокопоставленным офицерам ВС были представлены подходы и принципиальная позиция Армении в процессе мирного урегулирования Карабахского конфликта, региональные развития и те важнейшие факторы, которые могут сыграть роль в этом вопросе.

Министр иностранных дел Армении еще раз констатировал, что процесс мирного урегулирования карабахского конфликта не имеет альтернативы.




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