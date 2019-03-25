В Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет умер режиссер и сценарист Ларри Коэн. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Его след останется в кино и на телевидении. Наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и поклонникам", - говорится в сообщении.

По информации The Hollywood Reporter, Коэн скончался вечером 23 марта в окружении близких.

Ларри Коэн был сценаристом нескольких эпизодов детективного телесериала "Коломбо" (1973, 1974). Он также написал сценарии и снял такие фильмы, как "Черный цезарь" (1973), "Беспорядки в Гарлеме" (1973), трилогию "Оно живо" (1974, 1978, 1987), "Бог велел мне"(1976), "Восход полной луны"(1981), "Смертельная иллюзия" (1987), "Злая мачеха" (1989).